Dąbrowa Górnicza. Uwaga pasażerowie, autobusy zmieniły trasę

Od 8 marca inaczej jeżdżą autobusy w rejonie ul. Robotniczej i Limanowskiego w śródmieściu Dąbrowy Górniczej. Linie nr 16, 79 i 242 do ul. Limanowskiego będą dojeżdżały trasą objazdową, od ul. Robotniczej ulicami: Korzeniec, Śliwińskiego i Konopnickiej. W rejonie przejścia przez tory autobusy będą zawracać, a trasa powrotna przebiegnie tymi samymi ulicami.

Dodajmy, że od końca lutego zamknięty dla ruchu jest fragment ul. Limanowskiego – od ul. Robotniczej do posesji nr 25. Podczas zamknięcia, które potrwa ok. 6 miesięcy, prowadzone są prace związane z kompleksowym uzbrojeniem terenu, budową zbiorników retencyjnych i ronda na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego, nowej drogi i wjazdu do tunelu pod torowiskiem kolejowym.