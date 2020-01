Częstochowa. Nastolatek pobił i podpalił staruszkę. Usłyszał wyrok

Częstochowski sąd okręgowy skazał Adriana Ś. na 15 lat więzienia za okrutne zabójstwo 75-letniej sąsiadki. W chwili popełnienia przestępstwa skazany miał 16 lat.

Do makabrycznej zbrodni doszło we wrześniu 2018 roku w dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie. Służby otrzymały zgłoszenie ws. pożaru domu. Kiedy strażacy weszli do środka, w jednym z pomieszczeń odkryli nadpalone ciało kobiety. W domu widoczne były ślady plądrowania.