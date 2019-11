Częstochowa. Mężczyzna przyłożył pielęgniarce nóż do szyi

27-letni mężczyzna groził nożem personelowi w częstochowskim szpitalu. Jednej z pielęgniarek przyłożył ostrze do szyi. Napastnik został zatrzymany przez policję.

Mężczyzna trafił do szpitala około godz. 1:20 w nocy z poniedziałek na wtorek. Ratownicy, którzy przywieźli go na oddział podejrzewali, że 27-latek znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych.

Mężczyzna był bardzo niespokojny, dlatego załoga karetki podjęła decyzję o przypięciu go pasami do łóżka. Ten jednak zdołał się uwolnić i zaczął biegać po SOR-ze i grozić personelowi szpitala przy ul. Mirowskiej. W pewnej chwili przyłożył jednej z pielęgniarek do szyi nóż, który miał przy sobie.