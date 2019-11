Policjanci odwołali karetkę. 19-latek nie żyje

Znajomi zmarłego 19-latka tłumaczyli policjantom, że chłopak nie pił alkoholu ani nie zażywał narkotyków, ale uderzył głową o beton. Ci jednak im nie uwierzyli i nie wezwali pomocy. Ostatecznie poszkodowany zmarł.

Sprawa tragicznej śmierci z 2017 roku trafiła do sądu. 5 listopada Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do Sądu Rejonowego w Płocku akt oskarżenia przeciwko dwóm policjantom tamtejszej KMP, lekarce płockiego szpitala oraz ratownikowi kierującemu zespołem karetki pogotowia.

W nocy z 20 na 21 mężczyzna został uderzony, a upadając uderzył głową w twarde podłoże i stracił przytomność. Jego znajomi wezwali na miejsce pogotowie i policję. Najpierw przybyli funkcjonariusze policji i odwołała przyjazd karetki, twierdząc, że mężczyzna zapewne jest pijany. Jego znajomi ponownie wezwali pogotowie. Ratownicy stwierdzili, że stan młodego łodzianina jest bardzo dobry. Ich zdaniem chłopak był po prostu pijany. Przekazali go policjantom, którzy postanowili, że przewiozą go do Komendy Miejskiej Policji w Płocku i zamkną w policyjnym areszcie, żeby wytrzeźwiał.