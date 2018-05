"Często walczymy z rodzicami, choć to nie oni są źli". Pracodawca o zatrudnianiu niepełnosprawnych

- Rodzice zajmują się nimi tak, jakby byli niepełnosprawni nie tylko ruchowo, ale też intelektualnie - mówi Monika Hołymczuk. W swojej firmie zatrudnia kilkaset osób niepełnosprawnych. I przyznaje, że chociaż rozumie rodziców, to często z nimi walczy.

Niedawno media obiegła historia niepełnosprawnego pana Radka, który od dziesięciu lat rozdaje na ulicy ulotki. Marzył, żeby "pracować w cieple". I choć praca się znalazła, to się nie zatrudnił. Dla Moniki Hołymczuk, dyrektor firmy KRK Partnerzy, to nie jest zaskoczenie.

Niech pan sobie wyobrazi, że przez dwadzieścia lat podnosi z łóżka swojego syna. Musi pan mu pomóc dostać się do toalety, wziąć prysznic, nakarmić. To co pan sobie myśli?

Dokładnie. To gdzie on pójdzie do pracy? Nieważne, że ma już czterdzieści lat. On nie rośnie. Zawsze będzie dzieckiem i trzeba się nim kompleksowo zajmować.