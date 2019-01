Czesław Kiszczak korespondował z Lechem Kaczyńskim. "Utrzymywali kontakt, nie byli wrogami"

Czesław Kiszczak korespondował z Lechem Kaczyńskim. Polityk PiS otrzymał od szefa PRL-owskiego MSW gratulacje z okazji wyboru na prezydenta Warszawy. "Z przyjemnością przyjąłem Pański miły gest" – odpisał Kaczyński. – Nie byli wrogami, byli dla siebie życzliwi – mówi Maria Kiszczak.

Listy Kiszczaka i Kaczyńskiego odnaleźli w archiwum Instytutu Hoovera w USA dziennikarze "Rzeczpospolitej" i "Polskiego Radia". 18 listopada 2002 r. Lech Kaczyński został prezydentem Warszawy. Dwa dni później Czesław Kiszczak wysłał do niego list, który ujawniła "Rzeczpospolita". "Proszę przyjąć serdeczne życzenia z okazji wyboru na prezydenta Warszawy. Szperając w szufladach, znalazłem trochę zdjęć z rozmów w Magdalence, które utorowały drogę do Okrągłego Stołu, do przemian ustrojowych w Polsce. Pozwalam sobie je panu przekazać. Niechaj klimat tych spotkań i obrad towarzyszy panu w Jego dalszej służbie Ojczyźnie" – napisał Kiszczak.

Dodaje, że z czasem ich relacje się pogorszyły. – Zaczęto ciągać mojego męża po sądach. Wysłano go na badania do Gdańska, a on miał już rozrusznik, wszczepione bypassy i naprawdę źle się czuł. Środowisko Kaczyńskiego dążyło do tego, by go skazano – mówi wdowa po szefie PRL-owskiego MSW.

Wdowa po Kiszczaku twierdzi, że listy zostały jej ukradzione. – Mój mąż miał karton z wycinkami z prasy, pocztówkami i listami. Ktoś to ukradł z naszego domu. Niektórzy twierdzą teraz, że je sprzedałam, ale to nieprawda. Wiem, że ktoś podszywał się pode mnie, próbując to sprzedać – podkreśla.