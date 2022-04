Czeskie czołgi dla Ukrainy. Polska też powinna przekazać sprzęt?

- Nadal potrafię obsługiwać Bojowy Wóz Piechoty (BWP-1). Przed laty w szkole oficerskiej zdobyłem uprawnienia mechanika. Jeździłem i strzelałem tym wozem. Ale gdyby dzisiaj ktoś dał mi do obsługi nowy transporter, to szybko bym się pogubił. Tak samo mają ukraińscy rezerwiści, którzy szkolili się na tym sprzęcie. Znają go jak własną kieszeń. Podobnie z czołgami T-72, które są na wyposażeniu ukraińskiej armii. To nie jest najnowszy czołg, ale patrząc na wyposażenie Rosjan, to nadal bardzo dobry sprzęt. Szczególnie do zasadzek na rosyjskie jednostki. Ukraińcy znają lokalny teren, więc ustawią tak czołgi i bojowe wozy piechoty, żeby zaskoczyć przeciwnika - ocenia gen. Roman Polko.