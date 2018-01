Czeski premier stracił immunitet. Jest podejrzany o wyłudzenie dotacji z UE

Czescy posłowie zdecydowali o odebraniu immunitetu premierowi Czech Andrejowi Babiszowi oraz szefowi klubu poselskiego rządzącej partii ANO Jaroslavowi Faltynkowi. Przeciwko uchyleniu immunitetu głosowali tylko ich partyjni koledzy.

Jak zauważa agencja AFP, we wtorek mniejszościowy rząd Andreja Babisza nie uzyskał wotum zaufania i podał się do dymisji. Jednak do czasu powołania nowego rządu Andrej Babisz pozostaje premierem.