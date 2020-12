Czesi stworzyli papier antycovidowy

Specjaliści z Czech pracowali 5 lat nad tym papierem. Jego głównym zadaniem miało być niszczenie bakterii z powierzchni. W związku z epidemią koronawirusa czescy badacze dostosowali swój wynalazek także do tego, aby eliminował on wirusy.

Jak podaje Polskie Radio powołując się na słowa Jiří Sobek z Akademii Nauk Republiki Czeskiej, bakterie znajdujące się na papierze, będą likwidowane w ciągu minuty. W przypadku wirusów ich zniszczenie będzie trwało minimum 30 minut. Eksperci do stworzenia tego specjalnego papieru użyli m.in. cynku i srebra. Dzięki temu jest on bezpieczny dla skóry.

Jak zdradzili naukowcy, ten papier w przyszłości może być wykorzystany m.in. do produkcji banknotów. Będzie można go stosować także do codziennych prac przy biurku. Ten wynalazek zapewne znajdzie też zastosowanie w służbie zdrowia. Niedługo rozpocznie się produkcja pierwszej partii 10 ton papieru antycovidowego.