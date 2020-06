Czesi są nieugięci, a granica ze Śląskiem wciąż zamknięta. "Nie rozumiemy tej decyzji"

Granica wciąż zamknięta. Ale współpraca się "zacieśnia"

Poza władzami Cieszyna o zmianę decyzji apelowali też Polacy, którzy mieszkają w Czechach i marszałek województwa. Napisał on list do premiera Andreja Babisza, co jednak nie przyniosło efektów. - Stało się coś zupełnie dla nas niezrozumiałego. Nie mieliśmy informacji, że do czegoś takiego może dojść. Pewnie zadziałalibyśmy wcześniej, gdybyśmy wiedzieli - przyznaje w rozmowie z WP Sławomir Gruszka, rzecznik marszałka.