Czesi nie będą bronić kraju? Sąsiedzi Polski się wypowiedzieli

Bronić tak, ale nie my

Jak wynika z badania, Czesi są zgodni co do tego, że należy za wszelką cenę bronić suwerenności kraju. Stwierdzenie to poparło aż 93 proc. respondentów. Inaczej niestety sprawa wygląda, gdy chodzi o osobisty udział w walkach. Zaledwie 39 proc. ankietowanych wyraziło pełną gotowość do obrony ojczyzny. Dla porównania trzy lata temu aktywny udział w walce o kraj deklarowało 51 proc. badanych.