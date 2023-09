Czesi dopadli gang Polaków po 4 latach polowania. Niestraszne im 3 tys. woltów

Byli zmorą czeskiej policji od 2019 roku, kiedy to po raz pierwszy odnotowano kradzież elementów sieci trakcyjnej w rejonie Nowego Jiczyna. Za każdym razem złodzieje byli dobrze przygotowani do akcji. Wiedzieli, gdzie są kamery oraz w którą stronę są skierowane. Wybierali też porę, gdy nie kursują żadne pociągi. I tak przez prawie cztery lata Polacy jeździli do Czech, by między Ostrawą a Ołomuńcem kraść kolejowe kable, które następnie sprzedawali w polskich skupach złomu. W końcu popełnili błąd.