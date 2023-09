Samolot spadł do ogrodu. Zginął burmistrz

Przed godziną 9 we wtorek czescy strażacy otrzymali wezwanie do katastrofy lotniczej we wsi Tlustice niedaleko lotniska w Hořovicach. Do ogrodu jednej z prywatnych posesji spadł ultralekki samolot Eurostar EV-97 SL. Na szczęście na podwórzu akurat nikogo nie było.