"Częściowe powodzenie" armii Putina. Ukraiński sztab przyznaje

Według informacji strony ukraińskiej żołnierze przeciwnika są zdemoralizowani, a na niektórych odcinkach frontu dowódcy wysyłają do walki żołnierzy bez osłony ciężkiego sprzętu. Ma to być, według danych sztabu, sposób "na oszczędzenie sprawnego sprzętu jak i zemsta za celowe psucie uzbrojenia" (by uniknąć udziału w walkach).