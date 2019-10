Część PiS nie chce Mateusza Morawieckiego na premiera? "Jedna z wielu plotek"

Wicerzecznik PiS zaprzeczył, że w jego partii trwa spór o to, kto będzie premierem w nowym rządzie. Na pytanie o to, czy Zbigniew Ziobro tworzy koalicję z Beatą Szydło i Mariuszem Kamińskim przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu z własnym kandydatem na szefa rządu - Mariuszem Błaszczakiem, Radosław Fogiel odparł: - To jedna z wielu plotek.

Radosław Fogiel jest zastępcą rzecznika PiS (PAP, Fot: Piotr Polak)

- Nie ma sporu o to, że premierem w nowym rządzie będzie Mateusz Morawiecki - powiedział w "Śniadaniu w Polsat News" Radosław Fogiel. - Dzwonili do mnie dziennikarze z pytaniem, czy to prawda, że Zbigniew Ziobro wychodził trzaskając drzwiami. Absolutnie nie. Rozumiem, że część polityków i dziennikarzy jest w takim rozpędzie kampanijnym, że skończyła się kampania i trzeba szukać sobie nowych tematów – stwierdził polityk PiS.

O ewentualne poparcie rządu z Mateuszem Morawieckim na czele był pytany polityk Konfederacji. Jakub Kulesza odparł, że to pytanie powinno być zadane w drugą stronę. - Słyszałem z ust wicepremiera Gowina, że jeśli rozmowy koalicyjne to broń boże z Konfederacją - stwierdził.

I dodał: - Jesteśmy myślę totalną ideową prawicą i merytoryczną opozycją. Myślę, że to bardzo PiS nie będzie pasowało. Nie sądzę by ktokolwiek z PiS, przynajmniej z władz, chciał realizować nasze postulaty jak likwidację podatku dochodowego, wprowadzenie bonu oświatowego, ochrona życia od poczęcia. To są postulaty, które są zwalczane w samym jądrze PiS.

