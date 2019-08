Czerlejno. Seksafera w parafii. Arcybiskup Stanisław Gądecki wygnał proboszcza

Skandal w wiosce pod Kostrzynem Wielkopolskim. Poznański biskup Stanisław Gądecki usunął z parafii w Czerlejnie księdza, który miał być "bohaterem" lokalnej seksafery. Duchowny umawiał się na seks i urządzał seksualne orgie. Twierdzi, że był szantażowany.

Afera wybuchła, gdy ktoś w internecie opublikował nagranie, na którym ksiądz umawia się na randkę z innym mężczyzną, prosi go o narkotyki i chwali się swoimi podbojami seksualnymi.

Co na to duchowny? w rozmowie z "SE" odpiera zarzuty. - Pomagałem osobom z półświatka, teraz się na mnie mszczą - przekonuje.

Hierarchowie kościelni stracili jednak do niego cierpliwość. Efekt? Ks. Sławomir dostał też upomnienie i ma powstrzymać się od sprawowania jakichkolwiek funkcji kapłańskich do czasu wyjaśnienia afery.

Czerlejno podzielone

Wieś jest w tej sprawie podzielona. - Ja tam w to nie wierzę - mówią jedni. - Chyba ksiądz zapomniał do czego został powołany, powinien odejść - twierdzą drudzy.

"Parafianie bardzo go lubili. Kazania miał takie proste: o ludziach i do ludzi. Kiedy któregoś dnia z ambony przyznał, że ma problem z alkoholem, bo go nadużywa, wszyscy wstali i zaczęli mu bić brawo. Nie był też pazerny na pieniądze. Ubogie rodziny zawsze mogły liczyć na jego życzliwość i przychylność" - czytamy w "SE".