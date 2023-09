Czekali na nią nad ranem przed dyskoteką w centrum Lublina

40-letni Daniel M. przebywa w areszcie i czeka na swój proces. Jest podejrzany o to, że wykorzystując bezradność młodej kobiety wynikającą z upojenia alkoholowego, doprowadził ją do obcowania płciowego. Towarzyszył mu 36-letni Jerzy B., który zdaniem prokuratury doprowadził kobietę do poddania się innej czynności seksualnej. Usłyszał on również zarzut pomocnictwa Danielowi M. oraz posiadania niewielkiej ilości narkotyków. Sąd nie zgodził się na areszt dla Jerzego B., został on objęty dozorem policji.