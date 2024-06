Czekają nas jeszcze w tym tygodniu. Nadchodzą pierwsze upały

W nocy z wtorku na środę na zachodzie kraju prognozowane są silniejsze opady deszczu, do ok. 20 mm. W Polsce zachodniej, północno-zachodniej i na Pomorzu możliwe burze z porywami wiatru do ok. 65-70 km/h. W centrum, na południu i wschodzie noc będzie pogodna i bez opadów. Termometry wskażą od 14 st. C na północy kraju przez około 17 st. C w centrum po 19-20 st. C lokalnie na południu i południowym zachodzie.