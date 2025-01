Czeka nas powtórka z COVID-19? Eksperci o wirusie hMPV

W ostatnich dniach media społecznościowe obiegły zdjęcia pacjentów w maseczkach z oddziałów intensywnej terapii w Chinach. Chińskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób poinformowało o wzroście przypadków ludzkiego metapneumowirusa (hMPV), co wywołało falę dezinformacji w sieci. Internauci porównują hMPV do COVID-19, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje o międzynarodowym alercie WHO i planowanym lockdownie.