Tajemnicza śmierć delfinów w Somalii. Ponad 100 martwych zwierząt

Badacze podejrzewają, że przyczyną mogły być toksyczne substancje w wodach Somalii. Jednak Hagaa zauważył, że gdyby to była prawda, inne gatunki morskie również by ucierpiały .

Ministerstwo przekazało, że mogło dojść do zmiany warunków w wodzie morskiej, co doprowadziło do pojawienia się niedoborów pożywienia. Delfiny (lub ryby, którymi się żywiły) mogły też cierpieć na jakąś chorobę. Za potencjalną przyczynę uznano również hałas morski, który wpłynął na zachowanie ssaków i zmusił je do szukania spokoju na płytszych wodach. Wszczęto specjalne dochodzenie.