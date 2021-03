Czeka nas głębszy lockdown? Niedzielski odpowiada

- Niestety, mimo że te restrykcje, z którymi będziemy mieli do czynienia od soboty są już bardzo wysokie, to nie jestem przekonany, czy to wpłynie aż tak na zmianę naszych zachowań, że ograniczymy nasze kontakty międzyludzkie, że przede wszystkim też przejdziemy na zdalną pracę i będziemy zachowywali się tak, jakbyśmy mieli poczucie realnego zagrożenia - powiedział.