Czego zabraknie Rosjanom? Brytyjski wywiad ujawnia

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że 9 lutego zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew, podczas wizyty w Omskim Zakładzie Budowy Maszyn Transportowych wezwał do zwiększenia produkcji rosyjskich czołgów, a nastąpiło to po kilku publicznych komentarzach prezydenta Putina wzywających przemysł zbrojeniowy do lepszego wsparcia "specjalnej operacji wojskowej".