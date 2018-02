Czego chce PiS? Morawiecki chce rozmawiać z Izraelem, w TVP ostre ataki na Żydów

Wojciech Cejrowski w TVP Info przekonywał, że Izrael przygotowuje "skok na Kasę, na parcele w Łodzi", dlatego na rękę jest mu słaba Polska. Chwilę wcześniej w orędziu Mateusz Morawiecki mówił o kulturze Żydowskiej jako części dziedzictwa i potępiał antysemityzm.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w kontrolowanej przez Jacka Kurskiego, byłego polityka PiS, Telewizji Polskiej. Kilkanaście minut po wystąpieniu Morawieckiego na tej samej antenie TVP Info pojawił się Wojciech Cejrowski, którego ton mocno odbiegał od koncyliacyjnego tonu szefa rządu. - Co służy interesom Izraela? Słaba Polska - przekonywał stały gość Michała Rachonia. - No proszę się przyjrzeć: mają roszczenia, może się skok na kasę, na parcele w Łodzi uda. Wprawdzie wybito prawowitych właścicieli, ale jak pogadamy z Amerykanami, to się uda dać majątek po jakichś wymarłych Żydach tym Żydom, którzy żyją. W tej sytuacji im słabsza Polska, tym Izraelowi lepiej. I dlaczego Putin i Niemcy grają na tych samych strunach? Bo i Putinowi i Niemcom się opłaca słaba Polska - mówił.

Podróżnik dał też popis swojego słynnego już ignorowania faktów w snuciu opowieści. Przekonywał, że częściowo za kryzys odpowiada MSZ, w którym nie dokonano czystek personalnych. - Personel cały... "cały" statystycznie mówię... wyszkolony w Rosji - mówił, uznając chyba, że zwrot "statystycznie mówię" zwalnia go z dbałości o fakty. - Moim zdaniem personel jest w większości po szkołach sowieckich... No, trzeba by to dobrze sprawdzić... - zawahał się Cejrowski, ale zaraz odzyskał rezon. - Ale nawet jak jeden jest, to czego uczyli w Moskwie? Trzymania noży i widelców? Nie. Uczyli dyplomatów, żeby byli podlegli Rosji - przekonywał gość TVP Info.