Czechy. Włamanie do budynku mniejszości polskiej

Sprawcy włamania dostali się do budynków po rusztowaniu z sąsiedniego hotelu "Piast", w którym trwa remont dachu. Pomieszczenia zostały doszczętnie zdewastowane, a cenne rzeczy wyniesiono. W sali kinowo-wykładowej całe wyposażenie zostało zalane płynem z gaśnicy przeciwpożarowej.

„Skradzione zostały dwa aparaty fotograficzne, kluczyki do samochodu, zniszczono jeden z monitorów, uszkodzono komputer w sekretariacie, drukarkę, rozbito mój dyktafon. Tuszem z drukarki pobrudzono meble w jednym z pokojów” – powiedział PAP Wolff.

Włamywacze pozostawili po sobie ślady - w budynku znajdowały narzędzia, które posłużyły do rozboju .

Czechy. Surowa kara dla sprawców włamania do siedziby polskiej gazety

Przedstawicielka biura prasowego policji w Ostrawie poinformowała dziennikarzy "Głosu", że sprawcom grozi nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. Wysoka kara jest spowodowana trwającym obecnie stanem wyjątkowym.

Redaktor naczelny polskiego pisma nie wyklucza, że mógł to być celowy atak na wolność prasy. Na stronie internetowej polskiego pisma napisał:

„Wstrzymajmy się jednak z ferowaniem wyroków. Dajmy policji spokojnie wykonać to, co do niej należy. Wszyscy mamy nadzieję, że sprawca bądź sprawcy zostaną szybko ujęci”.