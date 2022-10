Czechy poszły krok dalej. "Referendum o Kralovcu" przed ambasadą Rosji

Jednym z mówców żartobliwie przedstawiających czeskie prawa do Królewca, historyk prof. Uniwersytetu Karola w Pradze Michal Stehlik w rozmowie z PAP podkreślił, że z jednej strony wpisy w internecie i akcje, jak "referendum" są żartem i satyrą, ale z drugiej pokazują absurd tego, co Federacja Rosyjska robi z historią i w jaki sposób wybiera z niej to, co jej się podoba.