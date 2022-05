Czechy liderem, Polska na podium. Eurostat podał ważne dane

Które kraje najlepiej radzą sobie z bezrobociem?

W najtrudniejszej sytuacji znajdują się Hiszpania (13,5 proc.) i Grecja (12,9 proc.). W obu przypadkach wskaźnik wzrósł w ujęciu miesiąc do miesiąca. We Francji wskaźnik BAEL wyniósł 7,4 proc., we Włoszech 8,3 proc.