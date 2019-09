Czechowice-Dziedzice. Burmistrz Marian Błachut otrzymuje pogróżki. "Zniszczymy Pana za darmo"

Anonimowi mieszkańcy Czechowic-Dziedzic wysłali list do Mariana Błachuta, w którym grożą burmistrzowi i jego najbliższym. "My Pana nie znosimy, za rodzinkę też się weźmiemy" - brzmi fragment korespondencji.

"Dlaczego Pan nie znosi terenów zielonych i terenów rolnych? W takim razie my nie znosimy Pana. Pan niszczy te tereny, a my zniszczymy Pana. Pan to robi za łapówy od deweloperów i inwestorów, a my zniszczymy Pana za darmo. Za rodzinkę też się weźmiemy. Obywatele Cz-Dz" - pismo o takiej treści otrzymał Błachut.