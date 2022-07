"Czas gra na niekorzyść Kijowa". Tu nawet rezerwiści mogą nie pomóc

- Ukraińcy muszą się na sprzęcie, który dostają z Zachodu, kompletnie przeszkolić. Te szkolenia, np. artylerzystów, nie odbywają się we własnym kraju. W Ukrainie odbywa się natomiast szkolenie nowego rzutu żołnierzy. Ale ich przygotowanie potrwa od ok. 3 do ok. 6 miesięcy. Aktywne zasoby ukraińskiej rezerwy, które weszły do walki od początku wojny, są praktycznie na wyczerpaniu - wyjaśnia.