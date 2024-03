Czarzasty komentuje słowa Żukowskiej. "Kobiety mają prawo"

Wicemarszałek Sejmu zrelacjonował co usłyszał od uczestników spotkania Lewicy na konserwatywnym Podkarpaciu. - Żukowska powiedziała to, co generalnie prawie wszystkie kobiety w Polsce uważają, tylko ona to nazwała. Czy prawie wszystkie inne kobiety użyłyby tego słowa? Pewnie nie. Ona w ten sposób uprawia politykę. Myślę, że czasami podkreślenie sposobu zachowania, używając różnych słów, jest ważne, żeby podkreślić rangę tematu. Ten temat zniknie, kiedy ustawa zostanie przejęta przez Sejm - powiedział Czarzasty.