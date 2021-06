Czartki. OSP przeprasza za brak interwencji. "Nie dostaliśmy zgody na wyjazd"

"Drodzy druhowie i druhny chciałbym bardzo podziękować za tak liczne grono zainteresowanych naszym problemem. Nasza jednostka nigdy nie wzięła ani jednego grosza za ekwiwalent i szkolenia, więc nie ma problemu z tym, kto zapłaci za pracę. Co do podnoszonej kwestii paliwa, to do przejechania mielibyśmy 400 metrów, więc rozpisałoby się na rozruchy lub zapłacilibyśmy sami" - napisał w komentarzu pod postem.