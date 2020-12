Czarnobyl może trafić na listę światowego dziedzictwa UNESCO. "Jedyna taka atrakcja"

Czarnobyl atrakcją dla turystów

Minister kultury Ołeksandr Tkaczenko wpadł na pomysł, by wpisać ten obszar na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przekonuje, że "jest to jedno z najbardziej emblematycznych miejsc Ukrainy i musi ono zostać zachowane dla ludzkości". Uważa, że jest o co walczyć, bo na tym terenie cały czas odradza się natura, jest coraz więcej dzikich zwierząt.

Czarnobyl. Plan dla zwiedzających

Tkaczenko zaznacza, że powinno się zwracać uwagę zwiedzającym Czarnobyl, że nie jest to "zwykła przygoda na wykluczonym terytorium". Ministerstwo kultury Ukrainy chce przygotować plan zwiedzania tak, by "przedstawiać ten obszar jako miejsce pamięci, które powinno uczyć" w dobie globalnego kryzysu środowiskowego.

Jak przekazuje AFP, Czarnobyl dla Tkaczenki to nie tylko tragedia, to również dziedzictwo historyczne, ponieważ jego zdaniem katastrofa "zmusiła" władze radzieckie do "powiedzenia prawdy", co "zapoczątkowało demokratyzację", która doprowadziła do upadku ZSRR w 1991 roku.