Mity o Czarnobylu. Miejsce katastrofy po 35 latach

Czy Czarnobyl był katastrofą wszechczasów?

Międzynarodowa Skala Zdarzeń Jądrowych i Radiologicznych (International Nuclear and Radiological Event Scale, INES) opracowana w 1990 r. klasyfikuje incydenty i wypadki w obiektach jądrowych na siedmiu poziomach. Zarówno awaria reaktora w Czarnobylu , jak i katastrofa jądrowa w Fukushimie zostały zaklasyfikowane do poziomu siódmego, czyli jako "poważna awaria" wiążąca się z uwolnieniem dużych ilości promieniowania radioaktywnego i mająca poważne skutki dla ludzi i środowiska.

Jeśli pod pojęciem "katastrofa jądrowa" rozumieć nie tylko wypadki w obiektach jądrowych, ale także wszelkie emisje radioaktywne spowodowane przez człowieka, to niektóre wydarzenia powodowały znacznie większe skażenie jądrowe niż awaria w Czarnobylu - twierdzi Kate Brown, profesor nauki, technologii i społeczeństwa na Massachusetts Institute of Technology w wywiadzie dla DW.

- Weźmy na przykład opad radioaktywny po detonacji bomb jądrowych w czasach naziemnych prób z bronią jądrową w rejonach całego świata. I weźmy tylko jeden izotop, radioaktywny jod, który jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego, ponieważ jest wchłaniany przez ludzką tarczycę i powoduje raka tarczycy oraz inne choroby. Szacuje się, że Czarnobyl uwolnił 45 milionów Ci (Ci- kiur - to jednostka miary radioaktywności). Sowieci i Amerykanie uwolnili zaś 20 miliardów Ci radioaktywnego jodu w ciągu zaledwie dwóch lat testowych w 1961 i 1962 roku. I nie stało się to przez wypadek lub w wyniku błędu ludzkiego - podkreśla badaczka.

Czy w czarnobylskiej Strefie Wykluczenia żyją mutanty?

Na przykład potomstwo gryzoni obarczone mutacjami umarłoby jeszcze podczas ciąży. Błędy w genomie lub jego zakłócenia prowadzą do tego, że organizm nie jest w stanie funkcjonować, a zwierzęta urodzone z niepełnosprawnościami nie byłyby w stanie przetrwać długo w dzikiej naturze - mówi Wiszniewski. On i jego koledzy przebadali tysiące zwierząt w Strefie Wykluczenia w ciągu ostatnich dziesięcioleci i nie znaleźli żadnych dziwnych zmian morfologicznych.

Czy natura już pokonała katastrofę w Czarnobylu?

- To bardzo uwodzicielski pomysł, że ludzie zanieczyścili naturę i wystarczy się wycofać, a natura sama to naprawi - dodaje. W rzeczywistości jednak w strefie zamkniętej jest mniej gatunków owadów, ptaków i ssaków. Choć wielokrotnie podaje się, że pojawiają się tam zagrożone gatunki ptaków i owadów, nie jest to dowód na "zdrowie" środowiska w Czarnobylu – dodaje badaczka.

Czy turyści mogą bezpiecznie zwiedzać Czarnobyl?

Strefa zamknięta wokół Czarnobyla stała się magnesem dla turystów z całego świata zaledwie 25 lat po katastrofie nuklearnej. Sukces miniserialu HBO "Czarnobyl" zwiększył liczbę odwiedzających do 124 tys. w 2019 r. – to dwukrotnie więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dawkę do 0,1 milisiwerta można otrzymać w wyniku promieniowania kosmicznego na przykład podczas lotu z Monachium do Japonii. A w niektórych zastosowaniach medycznych dawka promieniowania jest nawet znacznie wyższa - mówi Dokter. Typowa dawka w przypadku prześwietlenia miednicy wynosi 0,3-0,7 milisiwertów, a w przypadku tomografii komputerowej klatki piersiowej 4-7 milisiwertów.

Czy w Czarnobylu nadal jest pusto?

Czarnobyl oraz Prypeć, miasto zbudowane dla pracowników elektrowni atomowej, oficjalnie uznawane są za niezamieszkałe. Jednak po awarii reaktora w 1986 roku nigdy nie zostały całkowicie opuszczone. Od tego czasu w obu miastach zatrudnienie znalazło kilka tysięcy osób. Większość z nich to mężczyźni, którzy pracują na dwutygodniowe zmiany i zapewniają funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w obu miastach - m.in. dlatego, że reaktory 1-3, które zachowały się po awarii w reaktorze 4, działały jeszcze odpowiednio do 1991, 1996 i 2000 roku.

Mimo wciąż obowiązujących zakazów, szacuje się, że w 2016 r. w całej Strefie Wykluczenia nadal mieszkało około 180 osób. Ponieważ są to głównie osoby starsze, liczba ta wykazuje tendencję spadkową. Osiedleńcy są tylko tolerowani przez władze, mimo to dostają od państwa wsparcie w życiu codziennym. Listonosze dostarczają im emerytury raz w miesiącu, a obwoźny sklep zaopatruje ich w żywność raz na dwa, trzy miesiące. W Czarnobylu znajdują się także sklepy spożywcze, a nawet co najmniej dwa hotele, choć są one przeznaczone głównie dla osób podróżujących służbowo.