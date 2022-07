Czarnkowi grozi rok więzienia. Burza po słowach o LGBT

Jak czytamy w informacji "Rzeczpospolitej", jest już termin rozpatrzenia przez Sejm wniosku dotyczącego ministra edukacji. Może to nastąpić w grudniu, gdyż na ten miesiąc wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej wpisano w plan pracy Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych - przekazuje dziennik.