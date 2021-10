Czarnkowi brakuje wiedzy o szkole? Mocne słowa Broniarza przed protestem nauczycieli

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek był pytany o to, co by powiedział nauczycielom, którzy w sobotę zamierzają protestować w Warszawie. - To nie myśmy przygotowali pakiet reform, który przedstawiliśmy związkom zawodowym, tylko nauczyciele i dyrektorzy szkół, którzy widzą potrzebę zmian - tłumaczył w piątek szef MEiN w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.