Czarnek straszy ministra pozwem. "Może być koniecznością"

"Mamy pat w PKW". Co dalej z subwencją PiS?

Prawdopodobieństwo uruchomienia wobec szefa resortu kroków prawnych ma przekonać go do zrobienia przelewu na konto Prawa i Sprawiedliwości . Czarnek skomentował, że pozew "będzie koniecznością".

"Stwierdzam, że będzie to konieczność, a nie tylko możliwość. Nie tylko pozwania, ale zawiadomienia do prokuratury i pozwania w trybie cywilno-prawnym. To zupełnie oczywiste. Wszelkie przesłanki tego rodzaju zawiadomienia i pozwu będą wypełnione wówczas, kiedy pan minister Domański dalej będzie zwlekał z wykonaniem uchwały PKW" - powiedział poseł PiS.