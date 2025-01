12‑latka leżała na dnie basenu. Są nowe informacje o jej stanie

12-letnia Milenka pod koniec grudnia uległa wypadkowi na basenie w Mielcu. Dziewczynka spędziła kilka minut na dnie zbiornika, zanim została zauważona przez jedną z pływających kobiet . Po wyciągnięciu z wody dziecko trafiło do szpitala w stanie zagrażającym życiu.

Do zdarzenia doszło na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu. Jak informuje TVN24 podkom. Bernadetta Krawczyk z mieleckiej policji, dziewczynka była na basenie z rodziną . Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności w jakich znalazła się na dnie basenu.

Jak przekazuje "Fakt", powołując się na profil Swimm PL na Facebooku, z którym skontaktowała się matka dziewczynki, 12-latka została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej. Nie pamięta, co się wydarzyło, ale lekarze nie stwierdzili uszkodzeń w jej płucach. Milenka jest jedną z najlepszych pływaczek w swojej kategorii wiekowej w Polsce .

Dziewczynka jest zaskoczona ogromem życzeń powrotu do zdrowia, które otrzymała. Jej mama, pani Justyna, cieszy się, że córka pyta lekarzy o możliwość powrotu na treningi. To oznacza, że Milenka nie ma urazu do wody i chce kontynuować swoją karierę pływacką - czytamy w "Fakcie".