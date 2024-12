Leżała na dnie basenu. 12‑latka w śpiączce

Lekarze w Rzeszowie walczą o życie 12-letniej dziewczynki, która uległa wypadkowi na basenie w Mielcu . Dziewczynka spędziła kilka minut na dnie zbiornika, zanim została zauważona przez jedną z pływających kobiet. Po wyciągnięciu z wody dziecko trafiło do szpitala w stanie zagrażającym życiu.

Do zdarzenia doszło na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu. Jak informuje TVN24 podkom. Bernadetta Krawczyk z mieleckiej policji, dziewczynka była na basenie z rodziną . Obecnie trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności, w jakich znalazła się na dnie basenu.

Basen, na którym doszło do wypadku, ma dwa metry głębokości i jest przeznaczony do celów sportowych. Śledczy przesłuchują świadków, aby ustalić, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia. O sprawie jako pierwszy poinformował lokalny portal mielec.tv.