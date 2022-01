Czarnek: Projekt o Narodowym Centrum Nauki gotowy

"Jest gotowa gruntowna nowelizacja ustawy o NCN. Wiceminister Włodzimierz Bernacki będzie przekazywał projekt do wykazu prac legislacyjnych, po to, żeby rząd mógł się nim zająć już w najbliższych tygodniach i żeby w połowie roku, a najdalej w przyszłym półroczu mogły już obowiązywać nowe przepisy ustawy o NCN. Wszystko po to, ażeby proces udzielania grantów był bardziej transparentny i sprawiedliwy" - poinformował szef MEiN Przemysław Czarnek.