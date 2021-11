Czarnek o oświadczeniu byłych ambasadorów ws. sytuacji na granicy z Białorusią: "To postawa, którą śmiało można nazwać zdradą stanu"

- To są ludzie, którzy absolutnie nie reprezentują interesu państwa polskiego i narodu polskiego. Mamy taką okoliczność dzisiaj i taką sytuację, w której przyrównujemy tego rodzaju postawy do Targowicy. Ja chcę powiedzieć, że przyrównywanie tego typu postaw do targowicy jest szarganiem dobrego imienia ludzi Targowicy, bo oni coś jeszcze mieli na myśli, jakiś interes. Choćby prywatnie pojmowany, ale jednak narodowy i polski natomiast źle pojmowany oczywiście, przeciwko interesowi państwa polskiego, ale gdzieś jeszcze się tliły jakieś interesy narodowe Polski – stwierdził minister Czarnek dodając, że "to są ludzie, których nawet nie można do Targowicy przyrównać".