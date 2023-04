Czarnek na TikToku. "Jestem do waszej dyspozycji"

Choć do wyborów parlamentarnych jeszcze pół roku, do ofensywy Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych dołączył Przemysław Czarnek. Szef MEiN w filmie zamieszczonym na platformie TikTok zapewnił, że "odpowie na każde pytanie" widzów. Nie przepuścił jednak okazji do zaatakowania stacji TVN.