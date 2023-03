Czarnek idzie do sądu. Minister zapowiada pozew

- Musiałem zareagować, bo to, co oni robią jest haniebne - powiedział w rozmowie z PAP szef MEiN Przemysław Czarnek, odnosząc się do swojego wpisu na Twitterze, w którym zapowiedział wystosowanie prywatnego aktu oskarżenia przeciwko Jakubowi Stefaniakowi z PSL. Stefaniak zarzucił Czarnkowi "udział w nagonce", która miała przyczynić się do śmierci 16-latka.