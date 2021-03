Czarnek: ewentualny rząd PO oderwie Polskę od wartości chrześcijańskich

Czarnek krytycznie o wypowiedzi Budki

Do tych słów postanowił we wtorek odnieść się Przemysław Czarnek. - W przededniu 1055. rocznicy chrztu Polski pan Borys Budka powiedział Polakom, że jeśli PO wraz z koalicjantami dojdzie kiedyś do władzy to oderwie nas od korzeni historycznych i chrześcijańskich - podkreślił szef resortu edukacji i nauki.