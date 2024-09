Czarnecki zatrzymany. "Tyle jeździł, że teraz czas posiedzieć"

"Dzisiaj ok. godz. 16 na warszawskim lotnisku agenci CBA zatrzymali byłego posła do PE Ryszarda C." - podał Dobrzyński w serwisie X. "W tym samym czasie w Warszawie została zatrzymana jego żona Emilia H. Postępowanie prowadzone wspólnie przez CBA z wydz. zam. Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczy Collegium Humanum" - dodał.