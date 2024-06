Czarnecki na celowniku prokuratury? Jest komentarz polityka PiS

Przedstawiciel PiS uważa, że "to, co napisała prokuratura, jest niezgodne z rzeczywistością". Zaznaczył, że dokumenty ws. kilometrówek przygotowywali jego asystenci. - Za ich błędy biorę odpowiedzialność i poniosłem tę odpowiedzialność. Środki zwróciłem do europarlamentu - zapewnił. - Ale myślę, że to w procesie się wyjaśni, czekam na to ze spokojem - dodał.