Czarne chmury nad Obajtkiem. "Działalność na szkodę spółki"

Sprzedaż Lotosu zbadana przez komisję?

Szef Nowoczesnej wypowiedział się także na temat ewentualnej nowej komisji ds. badania rosyjskich wpływów. - Chciałbym, żeby sprawdzono pod kątem wpływów rosyjskich to, dlaczego sprzedano Lotos, jakie były związki Morawieckiego z Mosze Kantorem i jak wyglądała chęć prywatyzacji Azotów, a przede wszystkim rola Macierewicza w likwidacji WSI, co było główną motywacją wejścia Misiewicza i pana Bączka do centrum kontrwywiadu NATO w 2015 roku - stwierdził Szłapka.