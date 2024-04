Czarna seria na drogach Lubelszczyzny. Jedna miejscowość, dwa śmiertelne wypadki

Policja apeluje o rozwagę na drodze

Łącznie w sobotę na drogach Lubelszczyzny doszło do 6 wypadków, w których 5 osób zginęło, a 1 została ranna. Do tych tragicznych w skutkach zdarzeń doszło w powiecie bialskim, lubelskim i puławskim. Trzy ofiary śmiertelne to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego: dwaj motocykliści i pieszy.