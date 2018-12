Czarna maź w Warszawie. Wiadomo, kto mógł zostawić bombę ekologiczną

Większość tropów w sprawie zalania trzech ulic w stolicy czarną, śmierdzącą mazią prowadzi do PKP. Trzy lata temu państwowa spółka zainkasowała od dewelopera 40 mln zł za działkę w dzielnicy Targówek. Wcześniej przez wiele lat serwisowano tam lokomotywy.

- Pierwsze próbki pobrane przez straż pożarną wykazały, że zanieczyszczenia to głównie brudna woda. Jednak była ona zmieszana z substancjami ropopochodnymi. Nasi inspektorzy i mieszkańcy wyczuwali charakterystyczny zapach, widać było plamy oleju - mówi Krzysztof Gołębiewski, naczelnik wydziału inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. - Przypuszczamy, że substancje ropopochodne pochodzą z historycznych zanieczyszczeń na działce, gdzie prowadzona jest budowa. Przez kilkadziesiąt lat w tym miejscu znajdowały się warsztaty kolejowe - relacjonuje najnowsze ustalenia inspektor. Dodaje, że brudna woda została wypompowana i oddana do przerobienia w oczyszczalni ścieków Czajka.

PKP wzięły 40 mln zł, a dalej to już nie ich sprawa

Home Invest nie chciał wypowiadać się w tej sprawie. W PKP usłyszeliśmy, że skoro teren został trzy lata temu sprzedany, to spółka nie ma już w tej sprawie nic do powiedzenia. To inwestor powinien zdawać sobie sprawę co kupuje.