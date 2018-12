Czaputowicz o Francji: "chory człowiek Europy". Polska to "jasny punkt"

- Ja myślę, że tutaj jest duże zagrożenie rządów prawa we Francji - ocenił Jacek Czaputowicz. Minister spraw zagranicznych uważa, że ten kraj "ciągnie Europę w dół". I ma za złe Macronowi "pouczanie Polski".

- (... Ten atak terrorystyczny (we Francji - red.) świadczy o tym, że coś tam nie jest w porządku. To samo protesty w ostatnich tygodniach, wycofanie się prezydenta Emmanuela Macrona z reformy państwa. Jest to smutne dlatego, że Francja jest tym chorym człowiekiem Europy, ciągnie Europę w dół - powiedział w rozmowie z Polsat News Jacek Czaputowicz.