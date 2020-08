Czajka. Michał Dworczyk o rządowej pomocy dla Warszawy

Michał Dworczyk był gościem pierwszego po wakacyjnej przerwie programu "Gość Radia Zet". Odpowiadał na pytania związane z awarią oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie , powrót uczniów do szkół oraz o cięcia w budżetówce.

Rozmowa zaczęła się od pytania, czy Dworczyk wierzy zapewnieniom ekspertów z warszawskiego MPWiK o czystości wody z kranu i czy byłby gotów się jej napić. - Tak, odważny chyba bym jednak nie był - odpowiedział polityk. - Nie jestem ekspertem i nie czuję, żebym mógł oceniać jakość kranówki. Natomiast bez wątpienia do Wisły płyną ścieki. Mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem ekologicznym w Warszawie - dodał.

Czajka. Dworczyk: "Awaria to zadanie Trzaskowskiego"

Szef kancelarii premiera stwierdził, że "Czajka" i problem zrzutu ścieków do Wisły, to problem władz Warszawy. Zadeklarował jednak, że strona rządowa jest gotowa pomóc stolicy, musi jednak wiedzieć czego potrzebują władze samorządowe.

- Możemy zaoferować pomoc władzom miasta, ale to jest jednak zadanie prezydenta Trzaskowskiego. Wody Polskie ostrzegały Warszawę o możliwej awarii już rok temu. Niestety rekomendacje nie zostały wzięte pod uwagę i władze stolicy nie potrafiły zapobiec kolejnej awarii - ocenił Dworczyk.

Burza w Polsce. Silne ulewy w środkowej części kraju, najbardziej ucierpiała Warszawa

Czajka. Rząd deklaruje pomoc

Michał Dworczyk złożył deklarację pomocy ze strony rządu, zaznaczając, że strona rządowa jest przygotowana do udzielenia pomocy - W tej chwili deklarujemy, zgodnie z prośbą miasta, pomoc. Są już gotowe dokumenty dotyczące budowy rurociągu awaryjnego na moście pontonowym. Możemy wykorzystać rury które były używane rok temu - powiedział polityk. - W zeszłym roku włączyliśmy się do działań, bo miasto nie potrafiło podjąć żadnej decyzji przez kilka dni - dodał.

Dworczyk o powrocie do szkół i cięciach w budżetówce

Dworczyk mówił również o przygotowaniu polskich szkół do powrotu uczniów. Przekonywał, że decyzje MEN zostały podjęte w oparciu o opinie ekspertów i ocenił, że były one niezwykle potrzebne. Zapewnił również, że obiecane przez rząd środki dezynfekujące trafiły, lub trafią w najbliższych dniach do szkół.