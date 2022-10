Cyklon Helgard. Nadchodzi zmiana pogody w Polsce

Pogoda na październik. Od połowy tygodnia poprawa

Polska pozostanie w zasięgu niżu Helgard do wtorku. W tym dniu do kraju zacznie napływać układ wyżowy znad Alp. Klin wysokiego ciśnienia wkroczy od południowo-zachodnich regionów, wypierając głęboki cyklon w północną część Europy. Klin wyżowy spowoduje, że w środę, 26 października pogoda w Polsce ulegnie diametralnej zmianie. Do większości regionów powróci słoneczna i ciepła aura. Wyjątkiem będą jedynie wschodnie i północne regiony, gdzie lokalnie mogą wystąpić opady deszczu i silniejsze zachmurzenie.